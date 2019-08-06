Литва готова не признавать паспорта РФ на Донбассе независимо от ЕС

Литва будет добиваться от ЕС непризнания российских паспортов, выданных жителям неподконтрольной властям части Донбасса, сообщили в литовском МИД. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«В данный момент мы активно работаем над координированным ответом, на уровне ЕС, на продолжающиеся нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины, включая незаконно выдаваемые РФ документы жителям Украины на временно оккупированных Россией Донецкой и Луганской областях Украины», — заявили в МИД Литвы.



В ведомстве сообщили, что сейчас в Брюсселе ведутся дискуссии о способах реализации скоординированной политики по непризнанию этих паспортов.



«Мы придерживаемся позиции о том, что когда Еврокомиссия утвердит соответствующие вехи, все члены ЕС на основе общего подхода и едино не признают эти паспорта. Если не удастся прийти к общему согласию, будут введены односторонние меры», — отмечают в МИД.

МИД Эстонии 5 августа решил не признавать паспорта РФ, выданные жителям Донецкой и Луганской областей после 24 апреля в случае, если жители этих областей не были ранее гражданами России.



24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



1 мая Путин упростил порядок получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.



Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России.



8 мая Кабмин Украины принял решение о признании недействительными российских паспортов, выданных жителям отдельных районов Донбасса.



17 июля Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Воспользоваться такой процедурой смогут те граждане, которые находятся на территории России.

