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Коломойский рассказал о бизнесе Курченко при «Л-ДНР»

06 августа 2019, 14:08

Коломойский рассказал о бизнесе Курченко при «Л-ДНР»

Беглый олигарх времен Виктора Януковича Сергей Курченко контролирует все крупные предприятия на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях Донбасса. Об этом в интервью российскому РБК рассказал олигарх Игорь Коломойский.

«Я так понимаю, ему отдали все крупные предприятия, которыми он может заниматься и зарабатывать деньги. Он управляет двумя металлургическими заводами: Алчевский меткомбинат и Енакиевский меткомбинат. Они в мирное время вместе делали 10 миллионов тонн, сегодня, наверное, делают от 5 до 7 миллионов тонн стали. Возьмите 6 миллионов тонн, умножьте их на 500 долларов, будет 3 миллиарда долларов оборот. Сталь стоит на рынке 500-520 долларов», — сказал Коломойский.

Он добавил, что Курченко вывозит произведенную продукцию в Россию.

«Он может этот металл через Россию экспортировать, меняя сертификаты происхождения, а может продавать его в России. Внутренний рынок в России тоже неплохой, нормально можно зарабатывать. Есть люди, которые привыкли к этой ситуации и они уже не хотят ее менять. Тем более, что Курченко — он же беглый. Что он будет потом делать — в России, я так понимаю, ему нечем особо заняться», — резюмировал Коломойский.

С весны 2017 года основные промышленные предприятия на неподконтрольной украинским властям территории находится в зоне ответственности компании «Внешторгсервис», которую СМИ связывают с беглым украинским бизнесменом Сергеем Курченко.

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