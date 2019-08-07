МИД РФ заявило, что Украина задолжала СНГ 300 миллионов рублей

Министерство иностранных дел России заявило, что задолженность Украины перед СНГ превысила 300 миллионов рублей. Об этом пишут «Известия».



В МИД РФ отметили, что размер задолженности и порядок ее погашения определяет Совет глав правительств СНГ, однако пока решения по этому вопросу не приняли.



В российском министерстве подчеркнули, что при этом Украина не подавала официальных уведомлений о выходе из Содружества и отраслевых советов. В МИД РФ заявили, что нет никаких препятствий для участия представителей Украины в заседаниях и продолжение работы в СНГ «полностью зависит от политической воли новых украинских властей».

Украина с 2014 года взяла курс на выход из СНГ и тогда же перестала платить взносы.



В середине марта 2018 года глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что ведомство подготовило предложения по выходу Украины из СНГ.



В апреле прошлого года бывший президент Украины Петр Порошенко поручил правительству начать процедуру официального выхода из учредительных органов СНГ.