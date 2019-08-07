Зеленский утвердил состав Комиссии по реинтеграции Донбасса

В Комиссию по вопросам правовой политики, которая займется, в том числе, наработками правовой стороной реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма, войдут 83 человека. Состав Комиссии утвердил президент Владимир Зеленский.



В указе Зеленского говорится, что Комиссия будет образована из шести групп: по вопросам подготовки предложений о внесении изменений в Конституцию Украины, развития законодательства об организации судебной власти и осуществления правосудия, развития уголовного права; реформирования уголовной юстиции, развития юридического образования, реинтеграции временно оккупированных территорий.



Рабочую группу по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий возглавил постпред президента в АР Крым Антон Кориневич. В состав этой группы также вошла участница гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская.



Сопредседатели Комиссии — замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка и профессор кафедры международного права Института международных отношений Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко Михаил Буроменский.