Зеленский призвал Турцию поучаствовать в восстановлении Донбасса и напомнил о победе «Шахтера» в Кубке УЕФА

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Турцию поучаствовать в восстановлении Донбасса и напомнил о стамбульской победе «Шахтера» в Кубке УЕФА. Об этом он рассказал во время совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.



«Я также пригласил присоединиться турецкую сторону к восстановлению инфраструктурных объектов на востоке Украины. Ожидаем активное участие турецкой стороны в международном форуме по восстановлению Донбасса, который мы планируем провести уже осенью в Мариуполе», - сказал он.



Кроме этого, отметил Зеленский, во время встречи с Эрдоганом, речь шла о сотрудничестве в строительстве дорог, аэропортов, морских портов в оборонной, энергетической и туристической сферах.



Украинский президент напомнил и о стамбульской победе «Шахтера» в Кубке УЕФА.



«Щедрая турецкий земля дарила нам, украинцам, громкие победы. Насколько я помню, именно в Турции наша певица Руслана победила на Евровидении. В Турции донецкий «Шахтер» получил кубок УЕФА», - сказал он.