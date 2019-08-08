Дело «Роттердам+»: НАБУ объявило подозрения экс-главе и членам НКРЭКУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили о подозрении в злоупотреблении служебным положением шестерых человек, причастных к введению формулы «Роттердам+». Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.



В частности, среди подозреваемых — экс-глава Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Также о подозрении уведомлен действующий директор госпредприятия «Оператор рынка», который на момент введения «Роттердам+» был членом НКРЭКУ. Кроме того, подозреваются начальник отдела и руководитель управления НКРЭКУ, заместитель коммерческого директора одной из частных компаний группы — ключевого оператора на рынке теплогенерации Украины, директор департамента одной из компаний указанной группы.



Действия всех шестерых квалифицированы по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением). Представителям частных компаний инкриминируется пособничество.



По информации НАБУ, один из подозреваемых — экс-член НКРЭКУ задержан, а местонахождение бывшего главы НКРЭКУ и топ-менеджеров группы компаний в настоящее время не известно.



Как сообщили в НАБУ, следствие установило, что представители группы частных теплогенерирующих компаний в 2015 году начали давить на руководство НКРЭКУ, чтобы были включены в тариф на электроэнергию, которую производили ТЭС этой группы, расходы, которые на самом деле не проводились, а именно — расходы на доставку и перевалку энергетического угля в Украину из портов в Европе.



В Бюро поясняют, что в марте 2016 года НКРЭКУ приняла это предложение, что привело к росту стоимости всей электрической энергии, и, как следствие росту тарифов на электроэнергию для промышленности, объектов социальной инфраструктуры, предприятий, которые понесли финансовую ношу по оплате необоснованного тарифа. «В результате подорожали товары и услуги для конечного потребителя, в том числе первой необходимости», — подчеркнули в НАБУ.



По версии следствия, в результате применения формулы «Роттердам+» потребителям электроэнергии было причинено 18,87 миллиарда гривен убытков.



В сообщении НАБУ не указываются имена подозреваемых, но по данным «Интерфакс-Украина», о подозрении уведомлены экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, начальник управления энергорынка НКРЭКУ Юрий Власенко, а также директор ГП «Оператор рынка» и экс-члене комиссии регулятора Владимир Евдокимов, который в период введения «Роттердам +» был членом комиссии.