Зеленский на встрече с патриархом Варфоломеем заявил, что будет защищать независимость церкви

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Вселенским патриархом Варфоломеем І на Фанаре в Стамбуле заявил, что будет защищать независимость церкви. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



«Наша общая ценность - жизнь человека. И это главное для меня, особенно сейчас, когда я стал президентом Украины. Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви», - сказал Зеленский.



Вселенский патриарх в очередной раз подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, Зеленский поблагодарил его за такую позицию.



По информации пресс-службы, в программе визита президента Украины в Турцию - посещение храма Святого Георгия, находящегося на территории Вселенской патриархии.