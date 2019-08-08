Журналистку из России не пустили к Зеленскому в Турции

Турецкая охрана заблокировала журналистку телеканала «Россия» во время визита президента Украины Владимира Зеленского ко Вселенскому патриарху Варфоломею. Об этом сообщает «Укринформ».



Инцидент произошел в тот момент, когда Зеленский попрощался с Варфоломеем и садился в автомобиль.



В этот момент один из охранников из числа приставленных к охране президента Украины турецкой стороной, держал за руку и блокировал собой журналистку «России». Он держал ее, пока автомобиль президента Украины не выехал из переулка. Охранник не стал комментировать случившееся.

В пресс-службе Вселенского патриархата «Укринформу» объяснили, что причиной таких действий могли стать любые действия журналистки, которые охрана считает некорректными в соответствии с ситуацией и своей задачей по обеспечению безопасности.

Владимир Зеленский в течение 7-8 августа находится с официальным визитом в Турции.



Во время встречи с Варфоломеем Зеленский заявил, что будет защищать независимость церкви.