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Разумков говорит, что Портнову пока не предлагали вернуться на госслужбу

08 августа 2019, 18:15

Разумков говорит, что Портнову пока не предлагали вернуться на госслужбу

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что ни в партии, ни в Офисе президента пока не предлагали экс-замглаве Администрации президента Андрею Портнову должности при новом правительстве. Об этом он сказал в интервью «ВВС Украина».

«Насколько мне известно, такие предложения ни от партии, ни от Офиса президента сегодня не звучали. Поэтому комментировать, что возможно в будущем, некорректно», — заявил Разумков.

По словам главы СН, он не знаком с Портновым и никогда с ним не общался.

Будущая фракции партии «Слуга народа» предложит Разумкова на пост спикера Верховной Рады.

Андрей Портнов работал в АП при Викторе Януковиче и подпадает под люстрации, согласно которой не может работать на госслужбе до октября 2024 года.

О Портнове позитивно высказывался глава Офиса президента Андрей Богдан, который в свою очередь во время президентства Януковича работал в правительстве.

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