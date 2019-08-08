Разумков говорит, что Портнову пока не предлагали вернуться на госслужбу

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что ни в партии, ни в Офисе президента пока не предлагали экс-замглаве Администрации президента Андрею Портнову должности при новом правительстве. Об этом он сказал в интервью «ВВС Украина».



«Насколько мне известно, такие предложения ни от партии, ни от Офиса президента сегодня не звучали. Поэтому комментировать, что возможно в будущем, некорректно», — заявил Разумков.



По словам главы СН, он не знаком с Портновым и никогда с ним не общался.



Будущая фракции партии «Слуга народа» предложит Разумкова на пост спикера Верховной Рады.



Андрей Портнов работал в АП при Викторе Януковиче и подпадает под люстрации, согласно которой не может работать на госслужбе до октября 2024 года.



О Портнове позитивно высказывался глава Офиса президента Андрей Богдан, который в свою очередь во время президентства Януковича работал в правительстве.