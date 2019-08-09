Украина за 5 лет выпала из десятки стран активно торгующих с Россией

Украина за последние пять лет выпала из десятки стран, которые активнее всего торгуют с Россией. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы РФ.



Для анализа были взяты данные по торговому обороту за первые полугодия 2014 и 2019 годов. Отмечается, что оборот межу Россией и Украиной с 2014 года рухнул почти в три раза, с 18,5 миллиарда долларов до 6,9 миллиарда долларов за первую половину этого года. Место Украины занял Казахстан с 8,9 миллиарда оборота с РФ.



В целом, размеры взаимной торговли с девятью из топ-10 партнеров России ниже результатов пятилетней давности. Исключение составил лишь Китай. Объем торговли с КНР в 2014 году составлял 43 миллиарда долларов за полугодие, сейчас — 50,3 миллиарда долларов (плюс 17%).



Кроме Китая, первую тройку по оборотам с РФ составляют Нидерланды (25,9 миллиарда долларов в первой половине 2019 года, минус 31%) и Германия (25,2 миллиарда долларов, минус 29%). Заметно упали обороты торговли с Италией (на 53%) и Японией (на 36%), чуть меньше — с Турцией (на 24%). Почти не изменились обороты с крупнейшими партнерами России по Евразийскому экономическому союзу — Беларусью и Казахстаном.



Издание отмечает, что обороты торговли с США, несмотря на все геополитические сложности, упали значительно меньше, чем в случае с европейскими странами,— лишь на 11%, с 14,9 миллиарда долларов до 13,2 миллиарда долларов.

Всего за первое полугодие 2019 года внешнеторговый оборот РФ составил 318 миллиардов долларов, что почти на 20% ниже аналогичного периода 2014 года — 396,3 миллиарда долларов.



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