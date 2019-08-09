К деоккупации Донбасса подготовили почти 800 полицейских

Для участия в мероприятиях по восстановлению суверенитета на временно неподконтрольной части Донбасса подготовлено почти 800 полицейских. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.



Отмечается, что в рамках программы по подготовке к деоккупации полицейские изучили международные практики миротворческих миссий, а также ситуацию на неподконтрольном Донбассе.



В неподконтрольных районах после деоккупации планируется создать 16 отделений полиции.



Правоохранители также займутся противодействием информационной агрессии России. Правоохранители Донецкой области предоставили советнику главы МВД Ивану Варченко свои предложения по разработке государственной информационной стратегии, в которой в пределах своих полномочий будут работать все государственные органы.



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