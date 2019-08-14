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Кабмин обязал «Нафтогаз» продавать газ на Луганскую ТЭС Ахметова по низкой цене

14 августа 2019, 15:13

Кабмин обязал «Нафтогаз» продавать газ на Луганскую ТЭС Ахметова по низкой цене

Кабинет министров Украины обязал «Нафтогаз» продавать газ Луганской ТЭС (принадлежит комапнии ДТЭК) по цене, которая на 40% ниже рыночной. Соответсвующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства, сообщил представитель президента в Кабмине Андрей Герус.

Теперь цена составит 2895 гривен за тысячук кубических метров.

Такое решение Кабмин аргументировал тем, что из-за блокады поставок угля на Луганскую ТЭС с территории России, где находится шахта ДТЭК, электростанция перешла на производство электричества из газа, в результате чего стоимость производимой ею электроэнергии возросла.

При этом Герус решение правительства раскритиковал. По его слвам, ДТЭК, покупая угольное предприятие в РФ, должна была учитывать риски. Также он утверждает, что компания несколько лет получала сверхприбыль благодаря формуле «Роттердам+».

«Но как только Россия решила перекрыть поставки угля, и пришлось использовать газ, то ДТЭК сразу пришел к государству. Чтобы все временные убытки перевести на государственный "Нафтогаз Украины". Приватизация прибылей, национализация убытков», — написал он в Facebook.

Кроме того, Герус заявил, что 8 других ТЭС, принадлежащих ДТЭК, продают свою электроэнергию «дороже, чем электроэнергия стоит в Словакии или Беларуси».

«По-моему, это беспрецедентное решение — впервые за всю историю "Нафтогаз" обязали продавать газ по спец. цене частной компании», — подчеркнул он.

Накануне губернатор Луганской области Виталий Комарницкий призвал Кабмин снизить цену на газ для Луганской ТЭС.

Компания ДТЭК принадлежит Ринату Ахметову.

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