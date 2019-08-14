СБУ И НАБУ задержали замминистра МВОТ Грымчака и его помощника по подозрению в вымогательстве

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Служба безопасности Украины задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака и его помощника по подозрению в вымогательстве взятки в размере 1,1 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.



Задержанные подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК.



«Указанные лица, якобы за совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долларов США», - говорится в сообщении.



Отмечается, что Грымчак и его помощник были задержаны при получении части средств в размере 480 тысяч долларов.



Уголовное производство расследует совместная следственная группа в составе представителей НАБУ, СБУ и УСР ГПУ.

В тоже время жена замминистра сообщила об обысках.

«Сейчас проходит задержание моего мужа Грымчака Юрия Николаевича Генеральной прокуратурой Украины. У нас в доме проходит обыск. Именно сейчас просим соседей о помощи», - говорится в сообщении.



По данным генпрокурора Украины Юрия Луценко, Юрий Грымчак и его помощник требовали взятку за влияние на решение судов.



«НСРД свидетельствует, что он и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений»- написал Луценко, на своей официальной странице в Facebook.