В МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается деятельности министерства

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявляет о том, что задержание Юрия Грымчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«По информации, которой располагает МинВОТ, задержание Юрия Грымчака не касается деятельности Министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра», - говорится в сообщении.



Также в ведомстве назвали некорректным сообщение о задержании помощника.



«Сообщения в СМИ о задержании "помощника заместителя Министра" также не является корректным, поскольку в штатном расписании Министерства нет должности "помощник заместителя Министра"», - говорится в сообщении.



Кроме этого, в МВОТ утверждают, что упомянутое лицо не является работником министерства.