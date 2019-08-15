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В Донецке отменили концерт памяти Кузьмы Скрябина после угроз организаторам

15 августа 2019, 15:54

В Донецке отменили концерт памяти Кузьмы Скрябина после угроз организаторам

В неподконтрольном украинским властям Донецке отменили концерт памяти в честь лидера группы «Скрябин» Кузьмы (Андрея Кузьменко).

Мероприятие должно было состояться в день рождения музыканта, 17 августа, в «Кинокофейне».

Однако в местных и пророссийских сообществах во «ВКонтакте» начали появляться публикации, в которых выражалось недовольство из-за проведения концерта. В одном из постов были угрозы в адрес организаторов и призыв к «МГБ ДНР» разобраться.

При этом часть пользователей в комментариях отмечали, что им нравится творчество Кузьмы Скрябина и призывали не политизировать мероприятие. 

Страница мероприятия во «ВКонтакте» больше недоступна, а публикации с рекламой вечера памяти удалены. Организаторы концерта ситуацию не комментируют.

Предыдущий вечер памяти Кузьмы Скрябина в Донецке состоялся 2 февраля этого года в «Кинокофейне».

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