«Заря» вышла в финальный раунд квалификации Лиги Европы

Луганская «Заря» вышла в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы. В ответном матче третьего квалификационного раунда в Запорожье «Заря» обыграла болгарский ЦСКА со счетом 1:0.
Единственный гол на 89-й минуте забил Назарий Русин. При этом он не сможет сыграть в следующем Лиги Европы, так как получил вторую жельтую карточку за снятую футболку при праздновании гола.
Обзор матча:
Первый матч «Зари» и ЦСКА завершился ничьей 1:1.
В следующем раунде квалификации луганский клуб сыграет с победителем пары «Люцерн» — «Эспаньол» (первый матч — 0:3).