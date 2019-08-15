«Заря» вышла в финальный раунд квалификации Лиги Европы

Фото: «Заря»

Луганская «Заря» вышла в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы. В ответном матче третьего квалификационного раунда в Запорожье «Заря» обыграла болгарский ЦСКА со счетом 1:0.



Единственный гол на 89-й минуте забил Назарий Русин. При этом он не сможет сыграть в следующем Лиги Европы, так как получил вторую жельтую карточку за снятую футболку при праздновании гола.



Обзор матча:







Первый матч «Зари» и ЦСКА завершился ничьей 1:1.



В следующем раунде квалификации луганский клуб сыграет с победителем пары «Люцерн» — «Эспаньол» (первый матч — 0:3).