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Следствие объявило Грымчаку о подозрении в мошенничестве

15 августа 2019, 22:57

Следствие объявило Грымчаку о подозрении в мошенничестве

Заместителю министра по вопросам оккупированных территорий Юрию Грымчаку следователи объявили о подозрении по части 4 статьи 190  Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах). Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

«15 августа 2019г. сообщено о подозрении задержанным накануне замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, а также его "помощнику". Правовая квалификация действий указанных лиц - ч. 4 ст. 190 УК Украины», - говорится в сообщении.

Как отмечается, по данным следствия, эти лица путем обмана завладели чужим имуществом - денежными средствами - в особо крупном размере.

По данным «Радио Свобода», подозреваемым стал «помощник» Грымчака Игорь Овдиенко, им обоим инкриминируют часть 4 статьи 190 УК.

Прокурор Денис Иванов рассказал журналистам, что суд будет избирать меру пресечения Грымчаку и другим подозреваемым 16 августа, Иванов не исключает, что это произойдет в суде в Чернигове.

«Принимались средства на воздействие отдельных министерств Кабинета министров на согласование проектов строительства и реконструкции зданий и сооружений. Это был один из вопросов. Другой вопрос — решение гражданского иска в Верховном суде», — сказал он.

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