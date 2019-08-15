Следствие объявило Грымчаку о подозрении в мошенничестве

Заместителю министра по вопросам оккупированных территорий Юрию Грымчаку следователи объявили о подозрении по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах). Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).



«15 августа 2019г. сообщено о подозрении задержанным накануне замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, а также его "помощнику". Правовая квалификация действий указанных лиц - ч. 4 ст. 190 УК Украины», - говорится в сообщении.



Как отмечается, по данным следствия, эти лица путем обмана завладели чужим имуществом - денежными средствами - в особо крупном размере.



По данным «Радио Свобода», подозреваемым стал «помощник» Грымчака Игорь Овдиенко, им обоим инкриминируют часть 4 статьи 190 УК.



Прокурор Денис Иванов рассказал журналистам, что суд будет избирать меру пресечения Грымчаку и другим подозреваемым 16 августа, Иванов не исключает, что это произойдет в суде в Чернигове.



«Принимались средства на воздействие отдельных министерств Кабинета министров на согласование проектов строительства и реконструкции зданий и сооружений. Это был один из вопросов. Другой вопрос — решение гражданского иска в Верховном суде», — сказал он.