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«Нафтогаз» не будет продавать газ для Луганской ТЭС по специальной льготной цене

16 августа 2019, 00:03

«Нафтогаз» не будет продавать газ для Луганской ТЭС по специальной льготной цене

Правительство не будет вводить специальных регулируемых цен на энергоносители для энергогенерирующих компаний на Луганщине. Об этом шла речь во время специальной правительственной совещания, которое инициировал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман после обсуждения ситуации на правительственном заседании 14 августа, сообщает Правительственный портал.

«Кабинет Министров инициирует принятие решения об обеспечении субъектов генерации Луганщины энергоносителями без применения регулируемой специальной цены и ускорения работ по строительству альтернативных линий энергоснабжения в регион», - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее решение будет принято на очередном заседании правительства. Одновременно НЭК «Укрэнерго» поручено ускорить реализацию проекту строительства второй линии энергообеспечения.

14 августа представитель Президента в правительстве Андрей Герус заявил, что Кабмин принял решение, согласно которому НАК «Нафтогаз Украины» должен продавать газ компании «ДТЭК Востокэнерго» (в которую входит Луганская ТЭС) по цене 2895 гривен за 1 тыс. кубометров - на 40% дешевле, чем получает газ население.

15 августа «Нафтогаз» предложил переложить на ДТЭК обязательства поставлять дешевый газ на Луганскую ТЭС.

По информации руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Виталия Комарницкого, 29 июля Луганскую тепловую электростанцию ​​перевели на потребление природного газа.

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