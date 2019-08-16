«Полный беспредел». Прилепин утверждает, что его батальон при «ДНР» убил много людей

Российский писатель, воевавший на стороне группировки «ДНР», Захар Прилепин утверждает, что на счету созданного им батальоном — множество убийств на Донбассе.



«Чтобы там не говорили, я управлял боевым подразделением, которое убивало людей в больших количествах», — сказал боевик в интервью YouTube-каналу «Редакция».



По его словам, с его батальоном редко могло сравниться любое другое формирование. «Все, что мы делали — это просто полный галимый беспредел», — подчеркнул Прилепин.



Он возмущается, что его называют «фейковым командиром». «Никто, ни один полевой командир, не имел столько результатов», — подчеркнул боевик.



По словам Прилепина, его деяния зафиксированы в неких документах, которые «всплывут однажды». «Однажды все прочитают эти документы и узнают, на каких направлениях погибло больше всего людей, и там стоял мой батальон», — утверждает он.



Прилепин уверен, что ему за это «ничего не будет». «Меня никакие ваши суды не волнуют, никто меня не посадит ни в какую тюрьму. Я буду во все страны приезжать, и все будет у меня хорошо. Мне ничего не будет вообще», — заявил он.

Захар Прилепин был заместителем командира в батальоне при группировке «ДНР» до июля 2018 года. Позже он заявил, что покинул ряды боевиков «ДНР» из-за раздела бизнеса в Донецке.