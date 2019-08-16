Пророссийские участники событий 2 мая в Одессе могут освободиться под залог

Центральный районный суд Николаева изменил меру пресечения пророссийским участникам событий 2 мая 2014 года в Одессе украинцу Сергею Долженкову и россиянину Евгению Мефедову, которых обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщает «Думская».



За каждого из них был назначен залог в 153 тысячи 680 гривен, в случае внесения которого их освободят из следственного изолятора.



Кроме того, суд отколнил ходатайство народного депутата Николая Скорика, который предложил взять обвиняемых на поруки.



Изменяя им меру пресечения, судья Екатерина Лагода сослалась на недавнее решение Конституционного суда Украины. КСУ признал неконституционными статьи Уголовного процессуального кодекса, запрещавшие применять более мягкие меры пресечения лицам, которые подозреваются в антигосударственных преступлениях и терроризме.

Сергей Долженков и Евгений Мефедов находятся в СИЗО с 2014 года.



В 2017 году Ильичевский городской суд оправдал их по «делу 2 мая» о массовых беспорядках в Одессе. Однако после этого СБУ предъявила им обвинения в производстве о событиях 28 марта 2014 года в Николаеве.



Тогда организация «Одесская дружина», членами которой они являются, приехала в Николаев и провела акцию, во время которой демонстрировались флаги Российской Федерации, Российской империи, ВМС РФ, георгиевские ленты и выкрикивались пророссийские лозунги.