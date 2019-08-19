На Донбассе из-за неосторожного обращения с оружием погиб украинский военный, еще трое ранены

В зоне боевых действий на Донбассе в одном из подразделений Национальной гвардии Украины из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами погиб один военнослужащий, еще трое получили ранения средней и легкой тяжести.



Как сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, это произошло 18 августа, около 18:00.



Раненым оказали неотложную медицинскую помощь. Их жизни ничего не угрожает.



Правоохранители из состава Объединенных сил сейчас устанавливают обстоятельства и причины инцидента.