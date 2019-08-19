Зеленский призвал Израиль признать Голодомор геноцидом украинского народа

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с призывом признать Голодомор 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа.



«Наши народы пережили все трагедии новейшей истории — Голодомор и Холокост, Вторую мировую войну, тоталитарный советский режим. <...> Я обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа», — сказал Зеленский во время совместного брифинга по итогам встречи с Нетаньяху.



Также во время своего выступления Зеленский отметил, что Украине «есть, чему поучиться» у Израиля в вопросах безопасности и обороны. Кроме того, президент Украины поблагодарил израильскую сторону за поддержку территориальной целостности Украины.