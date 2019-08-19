Суд разрешил арестовать российское судно за поставку топлива Черноморскому флоту РФ

Херсонский апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокуратуры Автономной республики Крым и отменил решение Херсонского городского суда об отказе в аресте российского судна «Мария». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.



Корабль арестован по делу нарушении порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию Крыма.

10 августа прокуратура провела обыски на судне «Мария». По данным следствия, в июне 2015 года это же судно, но под названием «Вильга», поставляло топливо для подразделений Черноморского флота России в Севастополь.



13 августа Херсонский городской суд отказал в аресте судна «Мария».