Зеленский не видит условий для возвращения России в G8

Президент Владимир Зеленский назвал предпосылки для воссоздания «Большой восьмерки» при участии России.



«С марта 2014, после приостановления участия России в G8, ничего не изменилось. Украинский Крым остается оккупированным, украинский Донбасс до сих пор страдает от войны», — написал Зеленский в Facebook.



Он добавил, что возвращение аннексированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков станет «настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова снова занять свое место в повестке дня высокой дипломатии.



Кроме того, глава государства выразил благодарность тем странам, которые продолжают поддерживать Украину в отстаивании территориальной целостности и суверенитета.

В «Большую семерку» входят США, Великобритания, Франция, Италия, Япония, Германия и Канада. Россия участвовала в работе расширенного формата это клуба — «Большой восьмерке», но была исключена в 2014 году после аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе.



Накануне президент США Дональд Трамп несколько раз высказался за возвращения России в «Большую восьмерку».



Трамп уже предлагал вернуть РФ в G8, однако лидеры других стран-участниц не поддержали эту идею.