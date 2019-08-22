Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский не видит условий для возвращения России в G8

22 августа 2019, 08:06

Зеленский не видит условий для возвращения России в G8

Президент Владимир Зеленский назвал предпосылки для воссоздания «Большой восьмерки» при участии России.

«С марта 2014, после приостановления участия России в G8, ничего не изменилось. Украинский Крым остается оккупированным, украинский Донбасс до сих пор страдает от войны», — написал Зеленский в Facebook.

Он добавил, что возвращение аннексированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков станет «настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова снова занять свое место в повестке дня высокой дипломатии.

Кроме того, глава государства выразил благодарность тем странам, которые продолжают поддерживать Украину в отстаивании территориальной целостности и суверенитета.

В «Большую семерку» входят США, Великобритания, Франция, Италия, Япония, Германия и Канада. Россия участвовала в работе расширенного формата это клуба — «Большой восьмерке», но была исключена в 2014 году после аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе.

Накануне президент США Дональд Трамп несколько раз высказался за возвращения России в «Большую восьмерку».

Трамп уже предлагал вернуть РФ в G8, однако лидеры других стран-участниц не поддержали эту идею. 

ТЕМЫ

Люди
Владимир Зеленский
Организации
G7
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
08:33
В Донецке вывесили флаги России вместо «ДНР»
22:19
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
15:23
«ЛНР» сообщила о 12 годах тюрьмы для «пособника СБУ» и задержании «спецагента»
11:19
У Суркова рассказали о роли кураторов «Л-ДНР» в переговорах с офисом Зеленского
10:08
Житель Зайцево получил ранения во время обстрела
10:02
«ДНР» продлила запрет на вывоз зерна
08:22
Глава «ЛНР» заявил, что «не просится» в Украину, но выдвинул условия
22:59
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:40
Боевик «ДНР» Ходаковский: За первых полтора месяца боев мы потеряли больше 200 человек
15:31
В «ДНР» рассказали об угрозе подтопления вблизи границы с Россией
09:36
В Донецке бизнесмены пожаловались на давление со стороны «ДНР»
19:20
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
14:45
В Донецке запустили первый за пять лет поезд. Едет в Еленовку и Мандрыкино
14:35
В донецкой шахте травмирован горняк
13:15
СБУ открыла дело из-за поставок оборудования на донецкие «национализированные» шахты
все новости
09:15
Насалик считает оправданным понижение цена на газ для Луганской ТЭС
09:06
Макрон назвал решение конфликта в Украине условием возвращения России в G8
08:33
В Донецке вывесили флаги России вместо «ДНР»
08:08
Один военный получил ранения на Донбассе за минувшие сутки
08:06
Зеленский не видит условий для возвращения России в G8
22:54
Под Киевом по подозрению в разбое задержали троих грузин. Они воевали на Донбассе и получили гражданство
22:19
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
21:08
Сайдик назвал текущее перемирие на Донбассе самым эффективным
20:21
Лавров об обмене моряков: Двустороннее освобождение лиц требует согласований
19:54
Трамп снова высказался за возвращение России в G8
19:06
Украина готова завтра приступить к ремонту моста в Станице Луганской
18:16
Собственник арестованного танкера «Мрия» просит Зеленского и СБУ повлиять на ситуацию
17:10
Суд Москвы оставил всех украинских моряков под арестом до конца октября
16:52
Германия против воссоздания G8 с участием России
16:21
Пять человек травмировались в результате ДТП на Донетчине
все новости
ВИДЕО
В новой Раде — рекордное количество женщин. Вот их портреты ►
20 августа, 16:45
Смогут ли жители Донетчины получить деньги за разрушенное жилье ►
19 августа, 18:27
Жители Луганска оценили подвоз на электрокаре у КПВВ «Станица Луганская»
18 августа, 11:27
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция