Трамп снова высказался за возвращение России в G8

Президент США Дональд Трамп вновь повторил, что считает полезным возвращение России в формат G8. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Я думаю, было бы хорошей вещью, если бы Россия была бы там [в G8]», - заявил он.



Накануне Трамп заявил, что формат G8 следует восстановить, потому что многие вопросы касаются России.



«Я полагаю, что президент Обама — из-за того, что Путин его переиграл — подумал: нехорошо, что Россия в [G8], так что он захотел, чтобы России исключили», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

По информации журналистки CNN Кайли Атвуд, Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили по телефону возможность приглашения России для участия в следующей встрече G7 в 2020 году. По словам источника Атвуд в администрации президента, ожидается, что Трамп поднимет тему приглашения Путина на ближайшем саммите G7.



В то же время французский дипломатический источник сказал Reuters, что развитие ситуации в Украине имеет решающее значение для возвращения России в формат «Большой восьмерки».