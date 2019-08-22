Евгений Киселев уходит с канала «Прямой»

Журналист Евгений Киселев заявил, что уходит с телеканала «Прямой». Об этом он сказал перед началом своей авторской передачи «Итоги».



«Все когда-то заканчивается. И вот заканчивается и моя работа на «Прямом канале» в качестве ведущего «Итогов». Сегодня их последний выпуск. Я ухожу, чтобы заняться другими проектами, в том числе написать большую книгу, работу над которой я уже давно задумал», — сказал Киселев.

Журналист напомнил, что 11 с половиной лет делал «Итоги» на разных российских каналах, пока в стране не началось давление на свободу слова, после чего он переехал в Украину и с 2008 года снова начал вести программу на украинских каналах.

Киселев пришел на «Прямой» в августе 2017 года. До этого он вел политические программы на каналах NewsOne, «Интер» и ТВі.