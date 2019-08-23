В суде США сообщили новые детали «отбеливания» Януковича перед Западом

Бывший партнер американского политтехнолога Пола Манафорта и ключевой свидетель Рик Гейтс дал показания по делу лоббирования экс-президента Украины Виктора Януковича в США. Об этом сообщает «Голос Америки».



Гейтс рассказал об отчете 2012 года, который составили американские юристы по заказу тогдашних украинских властей. По его словам, целью этого отчета было «отбелить» репутацию Януковича на Западе, в США и в Европе. Как поясняет «Голос Америки», именно тогда основным препятствием евроинтеграции Украины был процесс над оппозиционеркой Юлией Тимошенко, и именно этот отчет должен был показать, что этот процесс был справедлив.



Заплатил за этот отчет, по словам Гейтса, украинский олигарх Виктор Пинчук, отдав за него более чем 4,5 миллиона долларов.



Кроме того, говорит свидетель, кроме подготовки отчета для СМИ, американские юристы встречались с «ключевыми европейскими фигурами», в частности с Александром Квасьневским и Пэтом Коксом, которые тогда возглавляли миссию Европарламента в Киеве. Их должны были убедить в том, что процесс над Тимошенко — это не преследование.

В 2019 году стало известно, что за отчет американской юридической компании Skadden, которая в 2012 году назвала неполитическим уголовное преследование экс-премьера Юлии Тимошенко во время президентства Виктора Януковича, заплатил олигарх Виктор Пинчук.



13 марта 2019 года суд приговорил бывшего политтехнолога Партии регионов и руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта к 7,5 годам тюрьмы. Манафорт был осужден за отмывание денег, препятствование правосудию, несообщение о лоббистской работе, которая принесла ему десятки миллионов долларов в течение более чем 10 лет.