«ДНР» назовет одну из площадей Донецка именем Захарченко

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин поручил назвать одну из площадей в Донецке именем погибшего экс-главы «ДНР» Александра Захарченко. Об этом сообщается на сайте Пушилина.



Речь идет о площади, которая находится перед зданием Донецкой облгосадминистрации (бульвар Пушкина, 34), которая весной 2014 года была захвачена участниками пророссийских митингов. Позже здание стало использоваться как «правительственое» при группировке «ДНР».



По словам Пушилина, эта площадь символизирует «начало борьбы за русский мир».



Формально площадь перед зданием ДонОГА не имеет названия и адреса. Во времена СССР она называлась Октябрьская. Многие дончане продолжали ее так называть и после провозглашения независимости Украины.

Александр Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» на бульваре Пушкина в Донецке.



«ДНР» и российские власти обвинили в убийстве Захарченко Украину. Украинские спецслужбы свою причастность опровергают.



30 сентября было опубликовано видео взрыва, в результате которого погиб Захарченко.