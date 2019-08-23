Стала известна рассадка депутатов в новой Верховной Раде

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Подготовительная депутатская группа согласовала схему рассадки депутатов Верховной Рады 9-го созыва в сессионном зале. Председательствующий на заседании подготовительной депутатской группы Дмитрий Разумков в кулуарах парламента показал журналистам эту схему.



Депутаты партии «Слуга народа» будут располагаться на передних рядах — поближе к президиуму парламента. За ними будут сидеть представители «Европейской солидарности», «Голоса», «Батькивщины», «Оппозиционной платформы — За жизнь». Места внефракционных мажоритарщиков будут находиться между «Батькивщиной» и ОПЗЖ.



Первое заседание новой Рады состоится 29 августа.