Зеленский дал гражданство Украины 11 воевавшим на Донбассе иностранцам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении украинского гражданства 11 иностранцам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.



Среди тех, кто получил гражданство - Тимерхан Мунаев, сын командира батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаева, который погиб под Дебальцево в феврале 2015 года.



«Все лица, которые приняты в гражданство Украины согласно этому указу, принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины на востоке страны», - подчеркивается в сообщении.