Порошенко не пришел на торжества ко Дню Независимости, которые организовал Зеленский

Пятый президент Украины Петр Порошенко не принял участие в торжествах, организованных командой действующего президента Владимира Зеленского в честь Дня Независимости.



Порошенко и спикер Верховной Рады Андрей Парубий приняли участие в торжественном молебне за Украину в Софии Киевской, а также чествовании памяти погибших военнослужащих.





Как сообщает телеканал «Прямой», в молебне также приняли участие главы религиозных общин, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, министр культуры Евгений Нищук, кандидаты народные депутаты от партии Порошенко «Европейская солидарность».



Порошенко пожелал украинцам мира «на условиях победы, когда будет освобожден последний кусок украинской земли, когда будет освобожден украинский Донбасс, украинский Крым».



В 9:30 на Майдане Независимости начались торжества, которое организовал Офис президента Зеленского. Помимо действующего президента, на мероприятии присутствовали Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко. Таже не было беглого экс-президента Виктора Януковича.