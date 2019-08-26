Адвокат заявил, что дата обмена задержанными между Украиной и РФ уже определена

Россия и Украина уже согласовали дату обмена задержанными, однако пока она не может быть разглашена. Об этом заявил адвокат Валентин Рыбин, передает российское агентство ТАСС.



«Дата обмена известна, ждем», — сказал он.



При этом Рыбин, который представляет в Украине интересы осужденных за государственную измену бывших украинских военных Максима Одинцова и Александра Баранова, а также фигуранта дела о событиях 2 мая 2014 года в Одессе россиянина Евгения Мефедова, отказался назвать дату обмена. По его словам, эта информация «пока не для разглашения».



Адвокат также добавил, что окончательные списки тех, кто попадет под обмен, «пока не утверждены, и, возможно, все еще поменяется». В то же время Рыбин подчеркнул, что Мефедов, Одинцов и Баранов в списке на обмен остаются.