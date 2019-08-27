В Торецке приостановлена ​​подача воды из-за аварии на неподконтрольной территории

Из-за утечки на временно неподконтрольной территории приостановлена ​​подача воды на Торецк Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации Торецка.



«В связи с обнаружением утечки на линии водоснабжения на территории временно подконтрольного Украины города Горловка подача воды на город Торецк и прилегающие населенные пункты (кроме г. Новгородское) временно будет приостановлена», - говорится в сообщении.



По предварительной информации, ремонтные работы продлятся с 9.00 до 16.00.