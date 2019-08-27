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В Донецке пять человек пострадали в ДТП

27 августа 2019, 10:54

В Донецке пять человек пострадали в ДТП

Пять человек, в том числе один ребенок, пострадали в результате ДТП в неподконтрольном украинским властям Донецке. Как сообщает «МЧС» при группировке «ДНР», инцидент произошел 26 августа на проспекте Мира.

Водитель автомобиля Volkswagen New Beetle не справилась с управлением и врезалась в дерево.

В результате происшествия пострадали: девочка 2014 года рождения, женщина 1987 года рождения, женщина 1996 года рождения, женщина-водитель 1989 года рождения, а также мужчина 1990 года рождения.

Все они были госпитализированы в больницы города.

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