В ДонОГА назвали дату инвестиционного форума Зеленского

Инвестиционный форум в Мариуполе, по предварительной информации, состоится 18 октября. Об этом сообщила директор департамента инвестиционно-инновационного развития и внешних отношений Донецкой облгосадминистрации Оксана Головко.



«Проведение [форума] предварительно Офисом президента, как организатором, запланировано на 18 октября», — заявила она во время заседании коллегии ДонОГА.



Головко добавила, что у глав районных госадминистраций и мэров городов была собрана информация относительно приоритетных инвестиционных и инфраструктурных проектов.



Она отметила, что на этой неделе Офис президента завершил отбор проектов, о которых считает уместным объявить на форуме.

Ранее президент Владимир Зеленский и Офис президента неоднократно анонсировали проведение инвестиционного форума в Мариуполе осенью 2019 года.