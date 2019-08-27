Суд перенес рассмотрение дела Савченко–Рубана на два месяца

Заседание Броварского городского районного суда Киевской области по делу в отношении народного депутата Украины VIII созыва Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана перенесено на два месяца. Об этом сообщает «112 Украина».



«Я понимала, что, в принципе, с моей стороны рассмотрения вопроса не может быть, я не знала, будут ли защитники Владимира Рубана. Их тоже не оказалось, поэтому перенесли судебное заседание», - сообщила Савченко.



Савченко также отметила, что перенос заседания на два месяца вызвано загруженностью судей.



12 апреля 2019 года Киевский апелляционный суд направил дело «Савченко-Рубана» в Броварской горрайонный суд Киевской области. В ночь на 16 апреля Савченко и Рубан были освобождены из-под стражи, поскольку в полночь 16 апреля истек срок их содержания под стражей, который не был продлен.