ГСЧС: Из-за боевиков осмотр моста под Станицей Луганской пока невозможен

Пиротехники не могут осмотреть поврежденный мост в районе КПВВ «Станица Луганская» из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны боевиков. Об этом сообщил глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин в Facebook.



«Учитывая отсутствие гарантий безопасности со стороны представителей российской оккупационной администрации, наши пиротехники не могут провести обследование поврежденных конструкций мостового сооружения и местности в районе запланированных ремонтно-восстановительных работ", - сообщил Чечеткин.



В тоже время спасатели ГСЧС продолжают ремонтно-восстановительные работы моста через реку Северский Донец в районе КПВВ.



Ранее в СЦКК заявили, что боевики имитируют демонтаж фортификаций под Станицей Луганской.