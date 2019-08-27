Болтон: Трамп встретится с Зеленским в Варшаве

Президент США Дональд Трамп запланировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве. Об этом пишет «Европейская правда» во вторник со ссылкой на советника американского лидера по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.



«Мы рассчитываем, что у президентов будет возможность поговорить в Варшаве в рамках мероприятий по случаю 70-летия начала Второй мировой войны», - сказал Болтон во время визита в Киев.



Советник президента США подчеркнул, что, несмотря на отсутствие официального анонса по этому поводу, встреча должна состояться.



«Я оптимистичен относительно встречи в Варшаве. У лидеров уже были две очень теплые беседы, и у них снова будет шанс поговорить, хотя не знаю, насколько долгой будет встреча, учитывая занятость в церемониях», - сказал Болтон.



Болтон будет находиться на Украине 27-29 августа, у него намечены встречи с украинскими чиновниками.