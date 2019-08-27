ОБСЕ зафиксировала 4 вертолета у неподконтрольной части украино-российской границы

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировала четыре вертолета вдоль неподконтрольной части украино-российской границы 20, 21 и 26 августа. Об этом сообщается в отчете миссии.



«20 августа в 09:46 над КПП "Донецк" был замечен замаскированный вертолет типа Ми-8 / Ми-17. Вертолет прибыл с востока и продолжал лететь в северном направлении. 21 августа в 9:57 над КПП "Гуково" наблюдался вертолет Ми-8, который летел с севера в восточном направлении», - говорится в отчете.



Также вертолет темно-зеленого цвета, летевший с востока в северо-восточном направлении над КПП «Гуково», был замечен 26 августа в 10:34.



«В тот же день в 13:02 был замечен еще один вертолет. Этот самолет прибыл с того же направления, что и предыдущий, и имел те же цвета», - говорится в отчете.



В миссии отметили, что все вертолеты находились в воздушном пространстве Российской Федерации.