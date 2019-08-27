Экс-министр здравоохранения Богатырева задержана в киевском аэропорту по прилету в страну

Экс-министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева вернулась в страну и сразу же была передана сотрудникам Нацполиции. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на информированный источник.



«Богатырева сегодня вернулась в Украину. Была в аэропорту "Жуляны", передана Нацполиции», — цитирует собеседника СМИ.



В Госпогранслужбе Украины подтвердили данную информацию «Украинской правде».



«Богатыреву обнаружили на рейсе, который прибыл из Минска. Пограничники выяснили, что есть поручение одного из правоохранительных органов», — цитирует издание представителя Госпогранслужбы.

В 2014 году Раису Богатыреву объявили в розыск. Она подозревается в растрате 63,5 миллионов гривен при закупке в 2011-2013 годах иммунобиологических препаратов, лекарств, медизделий и оборудования по существенно завышенным ценам, а также в растрате 279 миллионов гривен, которые были использованы в первой половине 2013 года на закупку инсулина у «Индара».



В 2016 году следователь Генеральной прокуратуры Украины вызвал Богатыреву на допрос.