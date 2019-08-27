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Экс-министр здравоохранения Богатырева задержана в киевском аэропорту по прилету в страну

27 августа 2019, 19:27

Экс-министр здравоохранения Богатырева задержана в киевском аэропорту по прилету в страну

Экс-министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева вернулась в страну и сразу же была передана сотрудникам Нацполиции. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на информированный источник.

«Богатырева сегодня вернулась в Украину. Была в аэропорту "Жуляны", передана Нацполиции», — цитирует собеседника СМИ.

В Госпогранслужбе Украины подтвердили данную информацию «Украинской правде».  

«Богатыреву обнаружили на рейсе, который прибыл из Минска. Пограничники выяснили, что есть поручение одного из правоохранительных органов», — цитирует издание представителя Госпогранслужбы.

В 2014 году Раису Богатыреву объявили в розыск. Она подозревается в растрате 63,5 миллионов гривен при закупке в 2011-2013 годах иммунобиологических препаратов, лекарств, медизделий и оборудования по существенно завышенным ценам, а также в растрате 279 миллионов гривен, которые были использованы в первой половине 2013 года на закупку инсулина у «Индара».

В 2016 году следователь Генеральной прокуратуры Украины вызвал Богатыреву на допрос.

ТЕМЫ

Люди
Раиса Богатырева

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