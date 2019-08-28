Зеленский на встрече с Болтоном упомянул о расширении «нормандского формата»

Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном выразил надежду на присоединение Вашингтона к «нормандскому формату». Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.



Зеленский отметил, что Украина приветствовала бы присоединение Соединенных Штатов к Нормандскому формату.



Стороны также обсудили вопросы освобождения украинских моряков и других незаконно удерживаемых граждан, возможности углубления украинско-американского сотрудничества в сферах безопасности и обороны, энергетической безопасности, а также в вопросах реформирования Вооруженных сил Украины и украинской оборонной промышленности.