Politico: Трамп попросил пересмотреть программу военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп попросил свою команду национальной безопасности пересмотреть программу помощи Украине в области безопасности, в рамках которой Вашингтон планирует дополнительно выделить 250 миллионов долларов. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.



По словам источника издания, Трамп хочет обеспечить приоритет интересов США, когда речь заходит о внешней помощи, и ищет гарантии того, что другие страны «платят свою справедливую долю».



Среди тех, кто занимается рассмотрением вопроса финансирования безопасности Украины, министр обороны Марк Эспер и советник президента по национальной безопасности Джон Болтон, отметил собеседник Politico .

На 2019 финансовый год американские законодатели выделили Украине 250 миллионов долларов помощи в сфере безопасности, включая деньги на вооружение, обучение, оборудование и разведывательную поддержку. В частности, Конгресс США выделил 50 миллионов долларов на вооружение.