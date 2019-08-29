Мариупольский порт заплатил более 2 млн гривен за 2 автомобиля

ГП «Мариупольский морской торговый порт» приобрело 2 легковых автомобиля на общую сумму 2,17 млн гривен. Об этом сообщают «Наші гроші» со ссылкой на данные системы «Прозорро».



По результатам тендера от 21 августа ООО «Восток автомир» поставит мариупольскому порту Toyota Land Cruiser Prado 4.0 Dual VVT-I за 1,38 млн гривен. Автомобиль будет иметь подушки безопасности, защитные боковые шторки для второго ряда, климат-контроль с независимым регулированием температур.



Как отмечает издание, в автосалонах аналогичный автомобиль можно приобрести дешевле — за 1,25 млн гривен.



Еще один победитель торгов — «Автоцентр-Мариуполь» — поставит Skoda Superb Style 1,8 TSI / 132kW DSG + пакет Comfort для Style за 787,5 тысячи гривен. Автомобиль будет иметь двухзонную систему кондиционирования с электрорегулировкой и комбифильтром, задний парктроник с автоматическим торможением, обивку сидений из кожи, круиз-контроль и ограничитель скорости.

