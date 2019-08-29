Разумков заявил, что неприкосновенность нужно снять и с президента

Депутат фракции «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает, что неприкосновенность нужно снимать со всех государственных деятелей, в том числе президента Украины. Об этом Разумков заявил во время обсуждения его кандидатуры на пост председателя парламента.



«Я считаю, что неприкосновенность нужно снимать со всех, чтобы все были равны перед законом. Эта позиция была, есть и, я уверен останется. Но я уверен, что скоро мы этот вопрос сможем решить, сняв неприкосновенность», — сказал Разумков с трибуны парламента.



Так он ответил на вопрос депутата Нестора Шуфрича, который спросил об отношении к снятию неприкосновенности с президента.





