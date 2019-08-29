Медведчук: Меня не интересует Стус

Народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук не планирует смотреть документальный фильм «Запрещенный», в котором вырезали сцену о нем. Об этом он сказал в комментарии «Украинской правде» в кулуарах Верховной Рады.



«Зачем? Он меня не интересует. Как и сам Стус», — сказал Медведчук, отвечая на вопрос о том, пойдет ли он на фильм.



Медведчук был адвокатом украинского диссидента Василия Стуса, от которого сам поэт отказался. Он выступал его защитником с 24 сентября до 2 октября 1980 года, когда Стусу зачитали приговор за «антисоветскую деятельность и пропаганду».



Стус скончался в лагере особого режима 4 сентября 1985 года.



Согласно архивам, Медведчук в речи защиты сказал, что «все преступления Стуса заслуживают наказания», но просил учесть, что Стус выполнял норму на предприятиях и перенес тяжелую операцию на желудке.



Впоследствии Медведчук оправдывался, что роль адвоката в таких процессах в СССР была минимальной и он не мог спасти Василия Стуса.



Медведчук приходится кумом президенту России Владимиру Путину.



В 2018 году из сценария фильма «Запрещенный» изъяли все упоминания о Викторе Медведчуке. По словам участников съемок, «продюсерам позвонили из администрации Медведчука» и сказали, что если они хотят доснять картину, то нужно убрать сцену суда над Стусом.



Продюсер ленты Артем Денисов уверял, что сцену с Медведчуком вырезали только из-за вопроса хронометража фильма.