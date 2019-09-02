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Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел на Донбассе

02 сентября 2019, 10:02

Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел на Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попал под обстрел 1 сентября, находясь в неподконтрольном украинским властям селе Пикузы (бывшее Коминтерново) Донецкой области. Об этом говорится в оперативном отчете миссии.

Отмечается, что патруль СММ, состоящий из пяти человек и двух бронированных автомобилей, проводил оценку мест обстрела на улице Ахматовой. Вместе с ними присутствовали также три члена незаконных вооруженных формирований и два человека с камерами.

В 12:20 наблюдатели увидели и услышали взрыв на дороге в 30 метрах. Вскоре после этого они заметили, как на дорогу возле места взрыва упал хвостовик реактивной гранаты. Члены патруля немедленно покинули этот район, отъехав примерно на 2,5 километра от Пикуз. Находясь там, между 12:40 и 12:46, СММ зафиксировала десять взрывов неопределенного происхождения на неустановленном расстоянии.

После этого СММ благополучно вернулась на свою базу в Мариуполе.

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