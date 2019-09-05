Глава ДонОГА не знает, приедут ли на инвестиционный форум в Мариуполь Ахметов и Коломойский

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко не знает, посетят ли инвестиционный форум в Мариуполе богатейшие украинские бизнесмены.



Так он ответил на вопрос корреспондента «Новостей Донбасса», посетят ли форум бизнесмены Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Виктор Пинчук и другие собственники больших финансово-промышленных групп.



«В программе [форума], которую видел я, указанных фамилий я не видел. Но повестка дня форума, количество приглашенных, порядок выступления еще формируются», — сказал глава ДонОГА.



Кириленко отметил, что, по предварительной информации, экономический форум состоится 18 октября.



«Основная задача сейчас стоит перед [Донецкой и Луганской] облгосадминистрациями — дать основные перспективные проекты, которые мы в ближайшие годы готовы создать и развивать <...> с конкретными сроками реализации», — добавил глава ДонОГА.

Ранее президент Владимир Зеленский и Офис президента неоднократно анонсировали проведение инвестиционного форума в Мариуполе осенью 2019 года.