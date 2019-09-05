«Донбасс Медиа Форум» в этом году собрал 600 участников

В этом году пятый «Донбасс Медиа Форум» (ДМФ 2019) собрал 600 участников, среди которых журналисты со всей Украины, зарубежные эксперты, представители новой власти и общественных организаций, сотрудничающих с медиа. Об этом сообщает «Донецкий институт инфорации», который является соорганизатором мероприятия.



Форум стартовал 5 сентября в Харькове и продолжится 6-го числа.







Как отмечают организаторы, в этом году темами дискуссий стали: информационная политика по реинтеграции оккупированных территорий Донбасса; противостояние манипуляциям в медиа во время избирательной турбулентности; международная синергия против дезинформации; обмен опытом в освещении событий в зонах войны и конфликтов.



«Целые города на Донбассе стали местами преступления, где первыми жертвами стали журналисты и люди, которые высказывали свои мысли. Обращаемся к власти, чтобы они защищали свободу слова и освободили наших коллег из плена "ДНР" и "ЛНР"», — сказал глава общественной организации «Донецкий институт инфорации» Алексей Мацука во время открытия форума.



Заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк заявил, что новая власть готова помочь, чтобы обсуждаемые на ДМФ вопросы были воплощены в жизнь.



Советник по вопросам прессы, образования и культуры посольства США в Укриане Дэвид Рейнерт нашел схожесть в борьбе за свободы в Соединенных Штатах и Украине. От имени временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора он пожелал участникам совместных шагов в решении проблем.



Руководитель секции прессы и информации представительства Европейского Союза в Украине Наташа Ефимоф отметила необходимость деолигархизации медиа и активизации расследований против тех, кто совершил преступления против журналистов.



Надежды, что реинтеграция Донбасса возможна, выразили и главы Донецкой и Луганской облгосадминистраций. Губернатор Павел Кириленко подчеркнул, что ДМФ-2019 формирует мнение и желание менять, а его луганский коллега Виталий Комарницкий выразил надежду, что в следующем году форум пройдет в Луганске.