Москалькова предложила Москве и Киеву подписать соглашение о закрытии дел

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение, которое позволило бы прекращать уголовное преследование россиян и украинцев на паритетных началах. Об этом говорится в заявлении Москальковой, распространенном ее пресс-службой в воскресенье.



«Представляется целесообразным в перспективе выйти на заключение межгосударственного соглашения об урегулировании правового положения лиц, имеющих гражданство России и Украины, и желающих вернуться домой, которое в том числе могло бы правовыми средствами разрешить вопросы о прекращении в отношении них уголовного преследования на паритетных началах», - говорится в заявлении.



Омбудсвумен предложила такую договоренность, комментируя обмен заключенными между Россией и Украиной.



Она назвала произошедшее «большим шагом» по возвращению граждан двух стран домой и пояснила, что он должен стать частью системной программы по нормализации отношений двух стран.



Москалькова также отметила необходимость «широкой разъяснительной работы» о правах граждан, участвующих в обменах между странами - чтобы люди не привлекались к уголовной ответственности в случае поездки из Украины в Россию или обратно.