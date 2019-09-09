Пушилин и Ходаковский запустили советское Знамя победы. Безлер раскритиковал

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин и боевик, основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский 8 сентября запустили в небо беспилотник с копией советского Знамени победы. Сюжет об этом был показан в «Вестях недели» Дмитрия Киселева на телеканале «Россия 1».

Запуск в «ДНР» приурочили к 76-й годовщине освобождения Донбасса от немецких войск.



Утверждается, что беспилотник с флагом и красными шарами был направлен к позициям Вооруженных сил Украины и якобы по нему был открыт огонь.



В итоге флаг с шарами застрял на линии электропередач.

Фото: И.Безлер / Telegram

Бывший полевой командир боевиков «ДНР» в Горловке Игорь Безлер инициативу Пушилина и Ходаковского раскритиковал. «Наверное я что-то не понимаю, но символ Победы до уровня тряпки на ЛЭП... Какими бы красивыми словами это не прикрывалось, но лично для меня это, извините за мой французский — лютый п...», — написал Безлер в своем Telegram-канале.