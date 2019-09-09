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Пушилин и Ходаковский запустили советское Знамя победы. Безлер раскритиковал

09 сентября 2019, 13:42

Пушилин и Ходаковский запустили советское Знамя победы. Безлер раскритиковал

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин и боевик, основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский 8 сентября запустили в небо беспилотник с копией советского Знамени победы. Сюжет об этом был показан в «Вестях недели» Дмитрия Киселева на телеканале «Россия 1».

Запуск в «ДНР» приурочили к 76-й годовщине освобождения Донбасса от немецких войск.

Утверждается, что беспилотник с флагом и красными шарами был направлен к позициям Вооруженных сил Украины и якобы по нему был открыт огонь.

В итоге флаг с шарами застрял на линии электропередач.

Фото: И.Безлер / Telegram

Бывший полевой командир боевиков «ДНР» в Горловке Игорь Безлер инициативу Пушилина и Ходаковского раскритиковал. «Наверное я что-то не понимаю, но символ Победы до уровня тряпки на ЛЭП... Какими бы красивыми словами это не прикрывалось, но лично для меня это, извините за мой французский — лютый п...», — написал Безлер в своем Telegram-канале.

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игорь безлер Денис Пушилин Александр Ходаковский
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